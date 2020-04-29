В Омске судили парикмахера, которая стригла людей несмотря на режим самоизоляции
В Омске рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении парикмахера. Несмотря на режим самоизоляции и запрет на работу, женщина продолжила стричь горожан. Один из них пожаловался в соответствующие органы.
В суде установлено, что индивидуальный предприниматель работала 18 апреля.
Постановлением Кировского районного суда г. Омска от 29.04.2020. ИП Коновалова М.О. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 14 суток
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