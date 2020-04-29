Сегодня решится, когда в Омске откроются парикмахерские

29 Апр 2020 2020-04-29T07:50:20+03:00

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В среду, 29 апреля, пройдет очередное заседание оперштаба по противодействию распространению коронавируса. Вероятно, на нем обсудят итоги вчерашнего обращения президента.

Напомним, в нем говорилось о продлении режима самоизоляции до 12 мая. Впрочем, регионам дается возможность самим решить, как из него выходить.

В частности сегодня обсуждят вопрос об открытии парикмахерских. Не исключено, что будут озвучены дата и условия начала их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU