В Омске снова ожидается резкое похолодание
Синоптики прогнозируют снижение температуры на улице до +2 градусов
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На смену кратковременному теплу в Омск снова пришло прохладная и дождливая погода.
Накануне в регионе даже объявили штормовое предупреждение. Но все обошлось ливнем без сильного ветра.
А вот, какая погода ждет, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, омичей в ближайшие дни.
29 апреля, среда: ночью – +8...+13, днем +17...+22.
30 апреля, четверг: ночью – +5...+10, днем – +12...+17.
1 мая, пятница: ночью – +2...+7, днем – + 14...+19, местами +9.
ИСТОЧНИК KP.RU