2020-04-29T07:42:15+03:00
Общество

В Омске снова ожидается резкое похолодание

Синоптики прогнозируют снижение температуры на улице до +2 градусов
Анна МИКУЛА
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На смену кратковременному теплу в Омск снова пришло прохладная и дождливая погода.

Накануне в регионе даже объявили штормовое предупреждение. Но все обошлось ливнем без сильного ветра.

А вот, какая погода ждет, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, омичей в ближайшие дни.

29 апреля, среда: ночью – +8...+13, днем +17...+22.

30 апреля, четверг: ночью – +5...+10, днем – +12...+17.

1 мая, пятница: ночью – +2...+7, днем – + 14...+19, местами +9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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