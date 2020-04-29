2020-04-29T06:52:08+03:00
Общество

Омичей, застрявших за границей, вывезли самолетом в Сругут

Там они пробудут на карантине 2 недели и лишь потом вернутся домой
Станислав МУХИН
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Стало известна судьба туристов из Омска, которые застряли в апреле за границей. Их вместе с другими россиянами самолетом вывезли из стран Юго-Восточной Азии. Борт собирал россиян с Фиджи, Индонезии и Таиланда.

Правда, из-за того, что омский аэропорт перестал в апреле принимать зарубежные рейсы, сибиряков привезли в Сургут. Об этом сообщают местные СМИ.

В Сургуте омичи пробудут на карантине из-за коронавируса 2 недели. После проверки всех анализов они смогут вернуться в родной город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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