В Омском горсовете обсудили поддержку КТОСам

28 Апр 2020 2020-04-28T16:43:06+03:00

Эффективность работы КТОСов обсудили на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в Омском горсовете. Фото: Отдел омского горсовета по взаимодействию со СМИ

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Накануне 28-летия со дня создания комитетов территориального общественного самоуправления в Омске с отчетом об их деятельности за 2018-2019 годы выступила директор департамента общественных отношений и социальной политики Омска Радмила Мартынова.

На комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в горсовете она рассказала, что все началось с отдаленной территории Центрального округа – КТОСа «Загородный». На данный момент в Омске действует уже 77 таких комитетов, 76 из которых имеют статус юрлица. Последний факт имеет особое значение, ведь для многих российских регионов сейчас остро стоит проблема именно с получением такого статуса.

Также представитель мэрии сообщила, что на данный момент в работе комитетов ТОС задействовано более 33 тысяч омичей. Из них 4208 человек – выборные лица, в том числе старшие по домам. Деятельностью КТОСов, которую регламентируют более 20 нормативно-правовых актов, охвачено более 90% территории города.

– Сейчас на ТОСах особенно заострено внимание на федеральном уровне, – пояснила депутатам Мартынова. – Мы действуем в рамках поручений по итогам совета по развитию местного самоуправления, которое провел президент. ТОСы очень активно развиваются по стране, в России их действует более 30 тысяч. У нас была возможность сравнить Омск с другими регионами, и мы укрепились в мысли, что омская система территориального самоуправления не только передовая, но и одна из сложившихся с точки зрения опыта.

Радмилу Мартынову поддержал первый вице-спикер горсовета Юрий Тетянников.

– Несомненно, местное самоуправление базируется именно на таких комитетах. Сегодня это не только норма ФЗ, но и наша жизнь, – считает парламентарий. – Мы не можем обойтись без этих структур, потому что жителям важно общаться с теми, кого они знают и кого они сами избрали. КТОСы в Омске отвечают требованиям времени, потому что выполняют колоссальную работу – тянут на себе реформы. Это и вывоз мусора, и городская комфортная среда, и капремонт, и проведение мероприятий – я еще долго могу перечислять.

Юрий Тетянников предложил разработать критерий оценки эффективности КТОСов путем опроса местных жителей. Это позволит внести коррективы в работу. Кроме того, он предложил подумать над увеличением оплаты труда. Ведь рядовой сотрудник КТОСа получает 12 тысяч рублей, а председатель немногим больше – 16-20 тысяч в зависимости от численности населения на территории, за которую отвечает комитет.

– Мы должны иметь хорошо образованных специалистов с приличной зарплатой, если мы ставим серьезные задачи. Не надо стесняться платить больше человеку, который берется за это дело. Только тогда мы можем с него и спрашивать, – уверен Тетянников. – Давайте относится к сотрудникам КТОСов с пониманием и помогать им.

В свою очередь депутат Дмитрий Лицкевич согласился с коллегой и добавил, что КТОСам необходима и материально-техническая поддержка, а также помощь в предоставлении помещений. Ведь зачастую у них даже нет места, где можно нормально работать.

– Предлагаю уделить особое внимание этому вопросу и разработать программу поддержки КТОСов, – сказал Лицкевич. – Некоторые из них действуют на отдаленных территориях Омска. И там глава такого комитета все равно, что председатель колхоза – это человек, к которому жители могут прийти с любой проблемой. Поэтому от лица депутатов хочу выразить КТОСам благодарность за их работу и считаю необходимым помогать им.

ИСТОЧНИК KP.RU