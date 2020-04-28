Депутаты Омского горсовета предложили награждать дружинников

28 Апр 2020 2020-04-28T14:44:54+03:00

Также в ближайшее время будет поднят вопрос о материальном стимулировании таких добровольцев

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На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в горсовете обсудили деятельность добровольных народных дружин.

– У нас существует 64 ДНД, в которых задействованы 899 человек, – рассказал депутатам выступивший с отчетом директор департамента общественной безопасности омской мэрии Евгений Скрипкарев. – Причем в прошлом году созданы еще три дружины, в которые привлечены 35 добровольцев. За прошлый год с участием дружинников проведены 402 массовых мероприятия, раскрыто 136 преступлений и выявлено 2600 правонарушений административного характера, а также задержано 34 лица, находящихся в розыске. За те 3-4 года, что существуют ДНД, их работа полностью отлажена.

Евгений Скрипкарев добавил, что дружинники также помогают закрашивать надписи на фасадах домов, проводят противопожарную работу в жилых массивах и садоводческих товариществах, а также занятия в учебных заведениях. Правда, из-за пандемии их пришлось приостановить.

Депутат Елена Кокорина поинтересовалась, положено ли дружинникам какое-то вознаграждение.

Евгений Скрипкарев ответил, что пока добровольцы могут рассчитывать только на моральное поощрение. Кроме того, все дружинники обеспечены за счет бюджета города страховкой, удостоверениями и повязками. Однако горадминистрация вышла на губернатора с предложением выделить на народные дружины 3 млн рублей. Эти средства планируют направить на оплату проезда, сотовой связи и поощрение особо отличившихся добровольцев. Планируется даже создать специальный фонд, куда будут направляться деньги и откуда их планируют распределять между участниками ДНД. Рассмотрение вопроса было назначено на июнь, но из-за ситуации с коронавирусом его пришлось перенести.

– Вопрос о материальном стимулировании очень правильный, – высказал свою позицию первый вице-спикер Омского горсовета Юрий Тетянников. – Народные дружины – это большая движущая сила. Хочу также напомнить, что в регионе есть почетные звания «Заслуженный дружинник Омской области», «Заслуженный работник в сфере обеспечения безопасности Омской области», а также медаль «За безопасность жизнедеятельности». К ним кого-то уже представляли?

Представитель мэрии пояснил, что о наградах и званиях они знают, но кандидатов на их получение пока не выдвигали. Он обещал проработать этот вопрос.

– Я с 1981 по 1985 годы также работал в оперштабе дружинников, – вспомнил Тетянников. – Тогда нас обучали боевому самбо и правовой грамотности. Как с этим обстоит дело сейчас?

Скрипкарев пояснил, что согласно ФЗ № 44 все участники добровольных дружин проходят обязательное ежеквартальное обучение.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU