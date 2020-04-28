Омские кладбища на родительский день охраняют 400 полициейских

28 Апр 2020 2020-04-28T13:46:44+03:00

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Сегодня необычная Радоница для омичей. В День поминовения умерших из-за пандемии коронавируса посещение кладбищ города запрещено. Горожане не могут прийти и помянуть своих близких. На входе дежурят сотрудники полиции - всего их около 400 человек. Не запустили по этой причины и традиционные автобусные маршруты на кладбища.

- Не стоит забывать, что на кладбищах, учитывая близость захоронений друг к другу, невозможно обеспечить соблюдение гражданами полутораметровой социальной дистанции, необходимой в период эпидемиологических мер, - цитирует директора "Комбината специальных услуг" Лариса Никитенко. - Ограничительные мероприятия должны уберечь от коронавирусной инфекции, прежде всего, пожилых людей, которые в основном и посещают кладбища. Призываем граждан отнестись к ситуации с пониманием: навестить могилы, привести в порядок захоронения можно будет после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Но без происшествий не обошлось. Сообщается, что одна из пожилых омичек грозилась прийти на кладбище с ружьем, если ее не пропустят.

ИСТОЧНИК KP.RU