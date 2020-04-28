2020-04-28T12:25:30+03:00
Общество

«Не выполняли поручения, занимались отписками»: Губернатор намекнул, почему глава омского минздрава уволила замов

По словам главы региона, для многих чиновников эти отставки - сигнал
Станислав МУХИН
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Губернатор поддержал решение Ирины Солдатовой.Губернатор поддержал решение Ирины Солдатовой.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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На прошлой недели своих кресел лишились сразу двое заместителей министра здравоохранения - Александр Плесовских и Ольга Богданова. Решение приняла глава минздрава Ирина Солдатова. Обоих чиновников она отправила в отставку. Комментируя их увольнение, министр лишь пространно заметила:

- Нет времени на раскачку.

Немного больше о причинах увольнения чиновников рассказал омский губернатор Александр Бурков. Отставки произошли с его согласия.

- Это рабочий момент, который должен пойти на пользу и для повышения эффективности работы системы здравоохранения. Это сигнал всем остальным, что расслабляться не надо! - цитирует 12 канал губернатора. - А то привыкли многие не выполнять поручения. Понимаете, в чем беда, порой люди, работающие в органах муниципальной власти, с учетом большого объема работ, поручений, начинают заниматься отписками. В сегодняшних условиях пандемии так работать нельзя! Поэтому кадровые решения принимаются оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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