Омичи снова жалуются на запах вони и выбросы
И недели не проходит, чтобы омичи не пожаловались на вредные выбросы. Очередная жалоба долго ждать себя не заставила. Жители Нефтяников жалуются на едкую вонь и плохое самочувствие из-за выбросов. По словам очевидцев, в городе пахнет жженой резиной.
- В ужасе проснулись от едкого запаха горящей резины. Думали, проводка, но это выбросы. Нефтяники и Левый берег в смоге, дышать невозможно. Центр мониторинга на звонки не отвечает, - написал омич.
В комментариях его поддержали другие жители микрорайона, которые тоже жалуются на выбросы. Власти пока не прокомментировали ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU