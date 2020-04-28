Омичи снова жалуются на запах вони и выбросы

28 Апр 2020 2020-04-28T12:06:10+03:00

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И недели не проходит, чтобы омичи не пожаловались на вредные выбросы. Очередная жалоба долго ждать себя не заставила. Жители Нефтяников жалуются на едкую вонь и плохое самочувствие из-за выбросов. По словам очевидцев, в городе пахнет жженой резиной.

- В ужасе проснулись от едкого запаха горящей резины. Думали, проводка, но это выбросы. Нефтяники и Левый берег в смоге, дышать невозможно. Центр мониторинга на звонки не отвечает, - написал омич.

В комментариях его поддержали другие жители микрорайона, которые тоже жалуются на выбросы. Власти пока не прокомментировали ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU