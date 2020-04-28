В Роспотребнадзоре не знают, где заразились коронавирусом очередные омичи

28 Апр 2020 2020-04-28T11:44:46+03:00

Всего в регионе уже 83 заболевших

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Сразу 11 омичей заразились коронавирусом за сутки. В предыдущие сутки болезнь выявили сразу у 9 человек. Общее количество пациентов с covid-19 в регионе составило 83. Причем не всегда Роспотребнадзор знает, где сибиряки подхватили болезнь. Чаще всего это происходит от контактов с людьми, побывавшими в Москве.

- Количество незавершенных эпидрасследований свидетельствует о необходимости каждому жителю региона соблюдать самоизоляцию, гигиенические меры профилактики (маска, мытье рук и обработка контактных поверхностей дома). Коронавирус рядом, - сказали в Роспотребнадзоре.

Добавим, что сегодня губернатор Александр Бурков дал понять, что самоизоляцию в Омской области, скорее всего, продлят и на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU