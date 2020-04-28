Число зараженных коронавирусом в Омске выросло до 83
В Омской области, как и прогнозировалось, продолжает расти число заболевших коронавирусом.
Только что подтвердилась информация о еще 11 омичах, у которых оказались положительные тесты на COVID-19.
Известно, что среди заболевших пять женщин и шестеро мужчин. Пятеро недавно вернулись из Москвы. Столько же контактировали с прибывшими из столицы. Где заразился еще один человек, сейчас устанавливается. Возраст зараженных – от двух до 60 лет. Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщает, что ребенок инфицирован приехавшими из Москвы родственниками.
Таким образом общее число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 уже приближается к сотне – на данный момент это 83 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»