Стало известно, когда в Омске откроют детские летние лагеря
В омской мэрии рассказали, когда откроются детские летние лагеря. Из-за того, что в регионе пока остается сложной ситуация с распространением коронавируса и число заболевших только растет, пока лучше избегать массового скопления людей. В связи с этим оздоровительный сезон для ребятишек отложен.
С 1 июля 2020 года отдых и оздоровление детей стартует в загородных детских оздоровительных лагерях, подведомственных департаменту образования администрации Омска («Иртышские зори», «Дружные ребята», «Лесная поляна» и «Юбилейный»), а также лагерях палаточного типа, сообщает пресс-служба мэрии.
С теми, у кого путевки были приобретены на более ранние сроки, обещают работать индивидуально. Возможен вариант обмена на другие даты или возврата денег.
По вопросам приобретения путевки в загородные лагеря можно обратиться по следующим телефонам:
«Иртышские зори» – 21-82-19;
«Дружные ребята» – 21-82-13;
«Лесная поляна» – 29-14-33;
«Юбилейный» – 21-82-10.
По вопросам отдыха в палаточном лагере можно обратиться по телефону: 20-16-33.
ИСТОЧНИК KP.RU