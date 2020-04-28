Стало известно, когда в Омске откроют детские летние лагеря

28 Апр 2020 2020-04-28T10:37:11+03:00

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В омской мэрии рассказали, когда откроются детские летние лагеря. Из-за того, что в регионе пока остается сложной ситуация с распространением коронавируса и число заболевших только растет, пока лучше избегать массового скопления людей. В связи с этим оздоровительный сезон для ребятишек отложен.

С 1 июля 2020 года отдых и оздоровление детей стартует в загородных детских оздоровительных лагерях, подведомственных департаменту образования администрации Омска («Иртышские зори», «Дружные ребята», «Лесная поляна» и «Юбилейный»), а также лагерях палаточного типа, сообщает пресс-служба мэрии.

С теми, у кого путевки были приобретены на более ранние сроки, обещают работать индивидуально. Возможен вариант обмена на другие даты или возврата денег.

По вопросам приобретения путевки в загородные лагеря можно обратиться по следующим телефонам:

«Иртышские зори» – 21-82-19;

«Дружные ребята» – 21-82-13;

«Лесная поляна» – 29-14-33;

«Юбилейный» – 21-82-10.

По вопросам отдыха в палаточном лагере можно обратиться по телефону: 20-16-33.

ИСТОЧНИК KP.RU