2020-04-28T09:05:13+03:00
Общество

Депутаты омского горсовета разбирались в проблеме брошенных квартир и объектов

Часто администрация сталкивается со сложностями при оформлении прав собственности на такое имущество
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Заседание вел депутат Алексей Ложкин. ФОТО: Отдел омского горсовета по взаимодействию со СМИЗаседание вел депутат Алексей Ложкин. ФОТО: Отдел омского горсовета по взаимодействию со СМИ
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На заседании комитета горсовета по муниципальной собственности омские депутаты обсудили работу администрации по принятию с собственность города бесхозяйного и выморочного имущества. За прошлый год, по информации директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махини, таких объектов было более 200. На часть из них муниципалитет оформил право собственности. О том, что с этой недвижимостью делается дальше, рассказал Дмитрий Махиня:

- Всегда индивидуально: часть продаем, иногда сдаем в аренду. Закрепляем и какие-то здания за муниципальными ведомствами при необходимости.

Депутат Аркадий Лунев уточнил, что это за объекты чаще всего.

- Обычно это коробки зданий, находящихся в плохом состоянии, - ответил Дмитрий Махиня. – Это брошенные бытовки. Появлялись они обычно в 90-е из-за того, что организации в свое время не оформляли на них право собственности. А когда банкротились, не смогли доказать свои права на это имущество из-за отсутствия документов.

Директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд остановилась на проблемах в работе с выморочным жилым имуществом. Чаще всего это квартиры, собственники которых умерли, а наследники не обнаружились. Но, как правило, они всегда есть.

- По закону в течение года ведется работа по поиску наследников. Часто бывает, что они потом появляются. Иногда даже проживают в этих квартирах, но не хотят оформлять право собственности. Причины разные: одни не хотят платить налоги, другие являются нуждающимися в получении жилья и стоят в очереди. Они не хотят лишаться этого права и надеются получить еще одну квартиру. Мы вынуждены идти в суды, - рассказала Светлана Шенфельд депутатам.

Депутат Андрей Никитин, которые является руководителем одной из управляющих компаний Омска, сделал предложение:

- В наших домах часто бывают квартиры с выбитыми окнами. Они просто брошены. При этом коммунальные платежи там оплачивать некому. Было бы неплохо, если бы был какой-то механизм, чтобы на период администрацией право собственности за такими квартирами, там временно могли жить сотрудники управляющих компаний, нуждающиеся в жилье. Нужны юридические основания, чтобы потом не сказали, что квартиру отбирают у города. Может, департамент жилищной политику подумает, как это сделать, - сказал депутат Никитин.

Светлана Шенфельд обещала подумать, а депутаты горсовета приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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