2020-04-28T09:20:46+03:00
Дом. Семья

Омичи спасают избитого и истощенного пса, умиравшего на Зеленом острове

Над Димкой, как назвали собаку, кто-то издевался на протяжении долгого времени
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Теремок Омск»Фото: «Теремок Омск»
Изменить размер текста:

Неравнодушные омичи заметили на косе Иртыша в районе Зеленого острова бродячую собаку, которая лежала на старых ветках деревьев и уже почти не подавала признаков жизни.

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Животное настолько ослабло, что даже не могло само идти. Волонтерам пришлось нести его до машины на пледе. После этого его отвезли в клинику.

Ветеринар оценил состояние подобранной собаки как тяжелое. Песик, которому дали имя Димка, был крайне истощен. Кроме того, выяснилось, что его кто-то жестоко избил. Было также подозрение, что ему стреляли в голову. Но после рентгена выяснилось, что собаку просто сильно ударили по черепу. Также выяснилось, что над псом издевались на протяжении долгого времени.

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Спустя несколько дней интенсивной терапии собака окрепла и даже начала есть.

– Димка встал на ноги! – рассказывают спасшие собаку люди. – Если у вас есть желание прогуляться и познакомиться с этим милейшим собакеном, звоните – 8-913-628-38-48. Время прогулок – с 11.00 до 18.00. Димка будет очень рад каше с мясом! Лечение еще продолжается, но это уже победа!

Когда спасенный песик окончательно поправится, ему будут искать хозяина.

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Димка пока еще слаб, но ему уже можно гулять. Фото: «Теремок Омск»

Димка пока еще слаб, но ему уже можно гулять. Фото: «Теремок Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как правильно покупать белье в интернете
В Омской области запустили проект «Судьба солдата онлайн»
Омичи смогут принять участие в патриотическом марафоне «Мой личный Бессмертный полк»
Депутаты омского горсовета разбирались в проблеме брошенных квартир и объектов
Омичи спасают избитого и истощенного пса, умиравшего на Зеленом острове
Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ уже 12 мая!
Депутаты горсовета обсудили проблему бесхозяйных сетей и арендную плату «ОмскВодоканала»
На подъезде к Ленинградскому мосту изменили ограничение скорости
Омичам выписали уже 1000 штрафов за нарушение самоизоляции
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса
«Росводоканал Омск» рекомендует не откладывать поверку счетчиков на январь
Бурков рассказал, когда в Омске откроют торговые центры
В Омске скончался второй пациент с коронавирусом
В Омске, наконец, открыли площадку для выгула собак, планировавшуюся на бульваре Победы
В центре Омска фура застряла в яме на дороге
28 и 30 апреля в Советском округе будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей
В омских судах рассмотрят 37 дел нарушителей самоизоляции
Нарушениями в детской инфекционной больнице в Таре заинтересовалась Генпрокуратура
У омского департамента строительства появился руководитель
Стало известно, сколько омичей уже полностью выздоровели от коронавируса
«Ситуация очень сложная»: Глава омского минздрава рассказала о состоянии 2 тяжелых пациентов с коронавирусом
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»