Омичи спасают избитого и истощенного пса, умиравшего на Зеленом острове

28 Апр 2020 2020-04-28T09:20:46+03:00

Над Димкой, как назвали собаку, кто-то издевался на протяжении долгого времени

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные омичи заметили на косе Иртыша в районе Зеленого острова бродячую собаку, которая лежала на старых ветках деревьев и уже почти не подавала признаков жизни.

Фото: «Теремок Омск»

Фото: «Теремок Омск»

Животное настолько ослабло, что даже не могло само идти. Волонтерам пришлось нести его до машины на пледе. После этого его отвезли в клинику.

Ветеринар оценил состояние подобранной собаки как тяжелое. Песик, которому дали имя Димка, был крайне истощен. Кроме того, выяснилось, что его кто-то жестоко избил. Было также подозрение, что ему стреляли в голову. Но после рентгена выяснилось, что собаку просто сильно ударили по черепу. Также выяснилось, что над псом издевались на протяжении долгого времени.

Фото: «Теремок Омск»

Спустя несколько дней интенсивной терапии собака окрепла и даже начала есть.

– Димка встал на ноги! – рассказывают спасшие собаку люди. – Если у вас есть желание прогуляться и познакомиться с этим милейшим собакеном, звоните – 8-913-628-38-48. Время прогулок – с 11.00 до 18.00. Димка будет очень рад каше с мясом! Лечение еще продолжается, но это уже победа!

Когда спасенный песик окончательно поправится, ему будут искать хозяина.

Фото: «Теремок Омск»

Димка пока еще слаб, но ему уже можно гулять. Фото: «Теремок Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU