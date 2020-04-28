Депутаты горсовета обсудили проблему бесхозяйных сетей и арендную плату «ОмскВодоканала»

28 Апр 2020 2020-04-28T08:43:13+03:00

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Депутаты омского горсовета на заседании комитета по муниципальной собственности рассмотрели проблемные вопросы, связанные с работой ОАО «ОмскВодоканал». Некоторые народные избранники обращали внимание на то, что арендная плата для компании за пользование сетями ежегодно не растет. На это обращал внимание депутат Олег Афанасьев. По словам директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махини, еще в 2004 году горсовет установил размер арендной платы в размере 200 млн. рублей в год за пользование сетями. В 2016 году в проект решения было внесено изменение, согласно которому плата ежегодно должна индексироваться. И сейчас она составляет 240 млн.

- Это говорит о том, что переоценка переданного «ОмскВодоканалу» имущественного комплекса не требуется по закону, - подчеркнул Дмитрий Махиня.

Подробно остановились участники заседания и на проблеме бесхозяйных сетей. По информации директора департамента имущественных отношений, мэрия ведет их постоянный учет и инвентаризацию. После нее бесхозяйные сети берут на учет и в собственность города, только после этого администрация может передавать их «ОмскВодоканалу». Сейчас в Омске порядка 800 таких сетей.

Но часто процесс передачи бывших ранее бесхозяйных сетей сопровождается судами департамента с «ОмскВодоканалом». Причины объяснили Дмитрий Махиня и гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест.

- Что касается судебной практики, то вот в чем дело: бесхозяйные сети часто находятся в удручающем состоянии. Компания часто не может и не хочет брать их в таком состоянии. Но есть федеральный закон, - сказал глава департамента имущественных отношений.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, почему компания судится только по некоторым бесхозяйным сетям. Пояснил свою позицию и Сергей Шелест:

- Почему мы судимся по некоторым принимаемым сетям: часто бывает, что к ним подключены гаражи и какие-то другие объекты. Потом из-за этого могут быть к нам вопросы от РЭК. Поэтому чтобы их не возникало, процедуру проходим через суды.

Как пояснил Сергей Шелест, чаще всего бесхозяйные сети – это наследие 90-х годов. Ранее они принадлежали ведомственным объектам, но сейчас этих организаций давно нет. Вторая причина – сети, которые вели к возводимым домам строители, а потом по каким-то причинам бросили все работы вместе с водопроводами. Депутат Аркадий Лунев предложил всем заинтересованным в этом вопросе департаментам мэрии разработать порядок, который позволил бы вообще избегать появления новых бесхозных сетей при строительстве многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU