2020-04-28T08:34:44+03:00
Общество

На подъезде к Ленинградскому мосту изменили ограничение скорости

Теперь там можно будет двигаться быстрее
Анна МИКУЛА
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В омской мэрии приняли решение об изменении скоростного режима на левобережном подъезде к Ленинградскому мосту – с 40 до 60 км/ч. Речь идет об участке участке дороги от улицы Суворова в направлении Ленинградского моста до остановки общественного транспорта «Парк Победы».

Он не является аварийно-опасным, и для увеличения пропускной способности скоростной режим на нем изменен, – пояснил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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