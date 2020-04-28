2020-04-28T08:21:03+03:00
Общество

Омичам выписали уже 1000 штрафов за нарушение самоизоляции

Тем не менее местные жители менее добросовестно стали выполнять требование не выходить из дома
Анна МИКУЛА
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Сегодня, 28 апреля, губернатор Александр Бурков пообщался с омичами в прямом радиоэфире. В частности он рассказал, как сейчас обстоят дела с самоизоляцией горожан.

С наступлением тепла и в преддверии пятой недели карантина омичи расслабились и стали чаще нарушать запрет на выход из дома. По данным «Яндекса» уровень самоизоляции упал до 2 баллов. Это означает, ч что на улицах много людей.

Тем временем силовики стали строже отслеживать и наказывать нарушителей. По словам Александра Буркова, уже для гуляющих выписано около тысячи штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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