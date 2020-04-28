Бурков рассказал, когда в Омске откроют торговые центры
Александр Бурков рассказал в эфире «России-24», как Омская область будет выходить из действующего сейчас режима полной готовности. Впрочем, судя по тому, как развивается ситуация, произойдет это еще нескоро.
Тем не менее на региональном оперштабе по коронавирусу рассмотрели предложение об открытии парикмахерских и дежурный групп в детсадах по примеру столицы. Правда сроки, когда это может случиться, губернатор не учтонил.
А вот по торговым центрам и спортзалам понимание есть. Они начнут работать в последнюю очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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