В Омске скончался второй пациент с коронавирусом
Сегодня, 28 апреля, стало известно о второй смерти от коронавируса в Омской области.
Об этом в эфире «России-24» рассказал губернатор Александр Бурков.
Известно, что умершему был 71 год, врачи несколько дней боролись за его жизнь.
Напомним, на днях умер еще один пожилой пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Первой жертвой COVID-19 в регионе стал 79-летний житель Большеречья. Он заразился, когда ехал на поезде из Казани.
Кроме того, сейчас в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ находится еще один пожилой пациент. Ему 91 год.
Также накануне глава областного минздрава Ирина Солдатова рассказала, что у большинства заболевших развилась пневмония.
ИСТОЧНИК KP.RU
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