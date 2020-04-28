В Омске скончался второй пациент с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T07:27:38+03:00

В Омске умер ещё один пациент с коронавирусом. Фото: Архив "КП"

Медики боролись за его жизнь несколько дней

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Сегодня, 28 апреля, стало известно о второй смерти от коронавируса в Омской области.

Об этом в эфире «России-24» рассказал губернатор Александр Бурков.

Известно, что умершему был 71 год, врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Напомним, на днях умер еще один пожилой пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Первой жертвой COVID-19 в регионе стал 79-летний житель Большеречья. Он заразился, когда ехал на поезде из Казани.

Кроме того, сейчас в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ находится еще один пожилой пациент. Ему 91 год.

Также накануне глава областного минздрава Ирина Солдатова рассказала, что у большинства заболевших развилась пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU