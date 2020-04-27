В Омске, наконец, открыли площадку для выгула собак, планировавшуюся на бульваре Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T16:41:50+03:00

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В пресс-службе мэрии рассказали, что площадка для выгула собак, которую уже практически открыли на бульваре Победы, наконец, перенесена. Она расположена в конце Иртышской набережной.

– Ветераны обратились в мэрию с просьбой убрать эту конструкцию, – прокомментировал ситуацию начальник управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства Юрий Бибик. – Предварительно мы рассматривали различные варианты для подобной площадки: жилые зоны в створе от улицы Циолковского до улицы Рождественского, территорию около бывшего мясокомбината. Найти новое место оказалось непросто, соблюдая все санитарные правила и нормы, где четко прописано, что площадка для собак не может быть менее 400 кв. м. Вокруг бульвара очень стесненная застройка и единственная территория, подходящая под градостроительные параметры – территория в конце набережной, ближе к речному порту.

По информации пресс-службы омской мэрии, на новой площадке уже устрановили ограждение и урны, вскоре там появятся еще и скамейки. Однако гулять там с питомцами из-за режима самоизоляции, судя по всему, пока нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU