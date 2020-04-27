2020-04-27T16:29:18+03:00
Общество

В центре Омска фура застряла в яме на дороге

Не исключено, что выбоина получилась как раз из-за большегрузов
Анна МИКУЛА
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Фото: «Омск ВК»Фото: «Омск ВК»
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Об инциденте в центре Омска сообщил подписчик паблика «Омск ВК». Большегруз, ехавший по улице Масленникова, провалился одним из колес в огромную яму. Судя по всему, тяжелая машина застряла в этом месте намертво, и водителю стоило немалых усилий, чтобы ее вызволить.

Фото: «Омск ВК»

Фото: «Омск ВК»

Другой вопрос, как она там в принципе могла оказаться – ведь официально проезд по городу для таких транспортных средств запрещен. Однако далеко не все водители следуют правилам и едут по объездной дороге. Многие сокращают себе путь прямо по омским дорогам и разбивают их.

В мэрии пока решают, как бороться с такими нарушителями. В качестве варианта предлагается даже поставить дорогостоящий пункт весоваого контроля в районе Ленинградского моста. Правда, даже если водителя удастся поймать, не особо понятно, куда эвакуировать его фуру, уже заехавшую в центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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