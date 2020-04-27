В омских судах рассмотрят 37 дел нарушителей самоизоляции

27 Апр 2020 2020-04-27T14:09:38+03:00

Больше всего их передано в Куйбышевский районный суд

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Несмотря на то, что из-за карантина в Омской области рассмотрение большинства дел в судах отложено, там займутся сразу 37 нарушителями режима самоизоляции, сообщает «СуперОмск».

Если на прошлой неделе большинство таких дел в отношении горожан, несанкционированного гулявших по улицам, рассматривали в Кировском суде, то на этой – в «лидерах» Куйбышевский районный суд. Там рассмотрят 12 таких случаев.

Добавим, что нарушителями грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU