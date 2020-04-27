2020-04-27T14:09:38+03:00
Общество

В омских судах рассмотрят 37 дел нарушителей самоизоляции

Больше всего их передано в Куйбышевский районный суд
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что из-за карантина в Омской области рассмотрение большинства дел в судах отложено, там займутся сразу 37 нарушителями режима самоизоляции, сообщает «СуперОмск».

Если на прошлой неделе большинство таких дел в отношении горожан, несанкционированного гулявших по улицам, рассматривали в Кировском суде, то на этой – в «лидерах» Куйбышевский районный суд. Там рассмотрят 12 таких случаев.

Добавим, что нарушителями грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
28 и 30 апреля в Советском округе будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей
В омских судах рассмотрят 37 дел нарушителей самоизоляции
Нарушениями в детской инфекционной больнице в Таре заинтересовалась Генпрокуратура
У омского департамента строительства появился руководитель
Стало известно, сколько омичей уже полностью выздоровели от коронавируса
«Ситуация очень сложная»: Глава омского минздрава рассказала о состоянии 2 тяжелых пациентов с коронавирусом
На базе ПАСФ «Днепр» создано подразделение «Добровольная пожарная команда»
У большинства пациентов с коронавирусом развилась пневмония
Информация для владельцев животных отказывающихся от проведения ветеринарных профилактических мероприятий
За заправку чужих авто корпоративной топливной карту омичку грозит до 10 лет колонии
Следком начал проверку после наезда на людей во время уличных гонок в Омске
В Омском ГАУ для абитуриентов проведут виртуальный день открытых дверей
Омский ГАУ организовал выезд студентов Республики Казахстан домой
Как правильно покупать белье в интернете
Хороший замок - надежный друг
Материальная поддержка студентов.
На окраине Омска наркоман напал на аптекаря
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце
Омские водители рассказывают о полицейских постах на выезде из города
Свой дом на курорте
«Ростелеком» в Омске помогает школьникам в обучении
Появились свежие данные о больных коронавирусом в Омске
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
В Роспотребнадзоре объяснили, почему не закрывают на карантин омский аэропорт
На видео сняли, как омичи лезут через забор закрытого Советского парка
«Кричали и пытались выбраться»: В Омске спасли детей, сидевших в машине с погибшим дедушкой
В омском Минздраве рассказали о состоянии 91-летнего пациента с COVID-19