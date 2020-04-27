Нарушениями в детской инфекционной больнице в Таре заинтересовалась Генпрокуратура

27 Апр 2020 2020-04-27T13:41:49+03:00

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В феврале в соцсетях появилась информация о жутких условиях, в которых содержатся юные пациенты Тарской детской инфекционной больницы.

По этим материалам местный прокурор направил иск в суд. Заинтересовплисб нарушениями в лечебном учреждении и в Генпрокуратуре РФ.

– Кроме того, информация о нарушениях законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в указанном медицинском учреждении направлена для принятия мер в рамках компетенции в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Омской области и Министерство здравоохранения Омской области, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU