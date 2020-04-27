У омского департамента строительства появился руководитель

27 Апр 2020 2020-04-27T13:27:39+03:00

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Оксана Фадина назначила директора департамента строительства омской мэрии. Им стал 36-летний Александр Мякинин, приступивший к своим обязанностям с 27 апреля.

Он фактически руководил ведомством с ноября, когда занял пост замдиректора и исполняющего обязанности главы департамента.

Пресс-служба горадминистрации сообщает, что Мякинин окончил СибАДИ. В 2001 году начал трудовой путь с дорожного рабочего. После окончания вуза и службы в армии с 2006 по 2012 годы работал инженером в ОАО «Омский СоюздорНИИ», в «Автомобильно-дорожной компании «Резерв». С 2012 по 2013 годы был замдиректора отдела технического надзора ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект». В 2013-2018 годах работал главным технологом в «Новосибирскавтодор» и главным технологом в ООО «Сибавтобан».

В 2018-2019 годах исполнял обязанности гендиректора муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде».

ИСТОЧНИК KP.RU