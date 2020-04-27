Стало известно, сколько омичей уже полностью выздоровели от коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T12:59:32+03:00

Данные на сегодня озвучили в минздраве

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В областном минздраве озвучили данные по ситуации с распространением коронавируса в Омске на данный момент.

За сутки в регионе прибавилось еще 9 заболевших. Общее количество выявленных случаев достигло 71. У большинства заболевших развилась пневмония. Два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Однако есть и положительная динамика. От коронавируса уже полностью выздоровел 21 местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU