«Ситуация очень сложная»: Глава омского минздрава рассказала о состоянии 2 тяжелых пациентов с коронавирусом
Оба находятся на аппаратах ИВЛ, и медики пока не берутся делать прогнозы в отношении них
Врачи пока не дают прогнозов по состоянию двоих пациентов на ИВЛ.
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В Омске уже 71 подтвержденным случай заражения коронавирусом, и, вероятно, эта цифра будет расти. У большинства заболевших развилась пневмония. Кроме того, двое пациентов в тяжелом состоянии и уже не могут самостоятельно дышать.
– Они находятся на искусственной вентиляции легких, лечение проводится в полном объеме, но ситуация очень сложная, и никаких прогнозов мы пока дать не можем, – прокомментировала ситуацию глава областного минздрава Ирина Солдатова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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