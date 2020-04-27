«Ситуация очень сложная»: Глава омского минздрава рассказала о состоянии 2 тяжелых пациентов с коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T12:53:22+03:00

Врачи пока не дают прогнозов по состоянию двоих пациентов на ИВЛ.

Оба находятся на аппаратах ИВЛ, и медики пока не берутся делать прогнозы в отношении них

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В Омске уже 71 подтвержденным случай заражения коронавирусом, и, вероятно, эта цифра будет расти. У большинства заболевших развилась пневмония. Кроме того, двое пациентов в тяжелом состоянии и уже не могут самостоятельно дышать.

– Они находятся на искусственной вентиляции легких, лечение проводится в полном объеме, но ситуация очень сложная, и никаких прогнозов мы пока дать не можем, – прокомментировала ситуацию глава областного минздрава Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU