2020-04-27T12:40:25+03:00
Общество

У большинства пациентов с коронавирусом развилась пневмония

Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 71 человека
Анна МИКУЛА
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У большинства пациентов с коронавирусом развилась пневмония.У большинства пациентов с коронавирусом развилась пневмония.Фото: Архив "КП"
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За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в регионе выросло сразу на 9 человек и достигло 71 случая.

Двое пациентов находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. У остальных – состояние средней тяжести, но и им может стать значительно хуже уже в ближайшее время. Эта инфекция коварна своей непредсказуемостью. Кроме того, она нередко дает серьезные осложнения на легкие, сердце и почки.

– У большинства заболевших развилась пневмония, – рассказала глава областного минздрава Ирина Солдатова. – Их состояние оценивается, как средней степени тяжести, в это число входит и один ребенок. Еще раз прошу омичей ограничить контакты. Мы сегодня выявляем COVID-19 у тех, кто общался с заболевшими людьми, игнорируя меры самоизоляции. И цепочки таких контактов порой очень запутанные и длинные. Долго ждать не придется: завтра-послезавтра мы увидим новые и новые звенья этих цепочек. Давайте будем более ответственно подходить к вопросу, берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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