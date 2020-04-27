За заправку чужих авто корпоративной топливной карту омичку грозит до 10 лет колонии
В общей сложности он растратил около миллиона рублей [видео]
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35-летнему омскому водителю вручили корпоративную топливную карту и предупредили о лимите в 90 литров. Но однажды он понял, что можно расходовать и больше.
Решив, что его никто не контролирует, он придумал способ «заработка». Мужчина заправлял чужие авто по своей топливной карте, перепродавая бензин со «скидкой».
По информации пресс-службы областного УМВД, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, за растраты ему грозит до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU