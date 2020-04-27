2020-04-27T11:43:31+03:00
Происшествия

Следком начал проверку после наезда на людей во время уличных гонок в Омске

Водитель перепутал передачи и протаранил толпу
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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Напомним, инцидент произошел 25 апреля во время уличных гонок на улице Доковской в Советском округе.

Один из водителей перепутал передачи и въехал в топлу зрителей. В результате пострадали две девушки. Виновник аварии отвез пострадавших в травмпункт.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

– Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о проведении незаконного массового мероприятия – любительских автогонок во время режима самоизоляции, введенного губернатором в целях предупреждения распространения коронавируса, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также все участники несанкционированного массового мероприятия, действиям лиц. Допустившим нарушение закона, будет дана правовая оценка.

Сбил толпу людей на гонках Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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