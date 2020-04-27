2020-04-27T09:45:00+03:00
Общество

На окраине Омска наркоман напал на аптекаря

Рецидивист требовал выдать ему лекарство
Анна МИКУЛА
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Фото: Управление Росгвардии по Омской областиФото: Управление Росгвардии по Омской области
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Инцидент произошел в аптеке на улице 3-й Кордной. Туда заявился мужчина во взвинченном состоянии. Он попросил у фармацевта продать ему лекарство, содержащее наркотические вещества. Но рецепта у него не было. Аптекарь ему отказала.

Посетитель сначала ушел, но потом вернулся и продолжил требовать лекарство. При этом он начал угрожать фармацевту расправой. 58-летняя женщина испугалась и нажала на тревожную кнопку.

– Росгвардейцы задержали агрессивного гражданина и тот рассказал, что длительное время употребляет сильнодействующие наркотики, на покупку которых в настоящее время у него нет денежных средств. Проходя мимо аптеки, он решил приобрести лекарственное средство, содержащее наркотические вещества. Факт угрозы он также отрицать не стал, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – 47-летний ранее судимый гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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