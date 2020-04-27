Омские водители рассказывают о полицейских постах на выезде из города
В Омске продолжается режим полной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Местным жителям запрещено выходить из дома без уважительных причин.
Тем не менее сделаны послабления для дачников – они теперь могут ездить на свои приусадебные участки на личных авто или на такси. Правда, на всякий случай при себе необходимо иметь документы, подтверждающие, что человек действительно садовод.
Видимо, в связи с этим вдоль дорог стоят патрули. Один из них горожане заметили на Красноярском тракте. Правда, по словам водителей все проходит без эксцессов, полицейские просто проверяют водительские удостоверения и уточняют, куда они едут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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