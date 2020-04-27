2020-04-27T09:27:56+03:00
Общество

Омские водители рассказывают о полицейских постах на выезде из города

Впрочем, пока проверяющие спрашивают, куда люди направляются
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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В Омске продолжается режим полной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Местным жителям запрещено выходить из дома без уважительных причин.

Тем не менее сделаны послабления для дачников – они теперь могут ездить на свои приусадебные участки на личных авто или на такси. Правда, на всякий случай при себе необходимо иметь документы, подтверждающие, что человек действительно садовод.

Видимо, в связи с этим вдоль дорог стоят патрули. Один из них горожане заметили на Красноярском тракте. Правда, по словам водителей все проходит без эксцессов, полицейские просто проверяют водительские удостоверения и уточняют, куда они едут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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