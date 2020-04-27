Появились свежие данные о больных коронавирусом в Омске
Областной минздрав обнародовал данные по случаям заражения коронавирусом в регионе.
– На утро понедельника 27 апреля в Омской области зарегистрировано 62 случая подтвержденной COVID-19, из них 12 случаев – у детей, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Под домашним наблюдением врачей находятся 1 116 человек, закончен карантин для 11 186 омичей. Число выздоровевших к этому часу составляет 21 человек.
Также сообщается, что самый тяжелый и возрастной 91-летний пациент с подтвержденным диагнозом, жив, но по-прежнему находится в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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