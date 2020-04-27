2020-04-27T08:11:05+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, почему не закрывают на карантин омский аэропорт

Жители региона, сидящие на самоизоляции, уже неоднократно задавали этот вопрос
Анна МИКУЛА
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Омичам предстоит пятая неделя карантина. Между тем местные жители недоумевают, почему до сих пор продолжается авиасообщение с другими российскими городами – отменены только международные рейсы.

Ведь известно, что в подавляющем большинстве случаев омичи с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» заражались от приехавших из Москвы, Петербурга и Казани.

То есть, даже те, кто добросовестно сидит дома и соблюдает все рекомендации, может заразиться просто выйдя в магазин за хлебом от недавно прилетевших из другого города соседей.

Как объяснили NGS55.RU в управлении Роспотребнадзора по Омской области, приостановить внутренние рейсы может только федеральное правительство, а его глава «Михаил Мишустин сказал, что сообщение между субъектами Российской Федерации не ограничивается».

Также в ведомстве заверили, что все прилетающих проходят проверку и отправляются на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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