2020-04-27T08:01:29+03:00
Общество

На видео сняли, как омичи лезут через забор закрытого Советского парка

Зеленую зону закрыли из-за пандемии коронавируса [видео]
Станислав МУХИН
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Омичи все меньше соблюдают режим самоизоляции. Именно по этому в региональном правительстве предупредили: патрулирование улиц полицией будет усилено. Но, кажется, это горожан только подстегивает. Не останавливают омичей даже заборы, которыми огородили все парки.

В соцсетях появилось видео, как жители пытаются попасть в Советский парк в Нефтяниках. На ролике старики и люди с маленькими детьми перелазят через забор, установленный на входе. Свои действия они объяснили тем, что хотят погулять.

В социальных сетях мнения омичей разделились: одни ругают любителей погулять в самоизоляцию за несознательность. Другие с пониманием отнеслись за нежелание горожан сидеть дома взаперти.

Омичи лезут через забор закрытого парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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