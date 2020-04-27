На видео сняли, как омичи лезут через забор закрытого Советского парка

27 Апр 2020 2020-04-27T08:01:29+03:00

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Омичи все меньше соблюдают режим самоизоляции. Именно по этому в региональном правительстве предупредили: патрулирование улиц полицией будет усилено. Но, кажется, это горожан только подстегивает. Не останавливают омичей даже заборы, которыми огородили все парки.

В соцсетях появилось видео, как жители пытаются попасть в Советский парк в Нефтяниках. На ролике старики и люди с маленькими детьми перелазят через забор, установленный на входе. Свои действия они объяснили тем, что хотят погулять.

В социальных сетях мнения омичей разделились: одни ругают любителей погулять в самоизоляцию за несознательность. Другие с пониманием отнеслись за нежелание горожан сидеть дома взаперти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/775624" frameborder="0"></iframe> Омичи лезут через забор закрытого парка.

ИСТОЧНИК KP.RU