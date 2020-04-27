На видео сняли, как омичи лезут через забор закрытого Советского парка
Омичи все меньше соблюдают режим самоизоляции. Именно по этому в региональном правительстве предупредили: патрулирование улиц полицией будет усилено. Но, кажется, это горожан только подстегивает. Не останавливают омичей даже заборы, которыми огородили все парки.
В соцсетях появилось видео, как жители пытаются попасть в Советский парк в Нефтяниках. На ролике старики и люди с маленькими детьми перелазят через забор, установленный на входе. Свои действия они объяснили тем, что хотят погулять.
В социальных сетях мнения омичей разделились: одни ругают любителей погулять в самоизоляцию за несознательность. Другие с пониманием отнеслись за нежелание горожан сидеть дома взаперти.
Омичи лезут через забор закрытого парка.
ИСТОЧНИК KP.RU