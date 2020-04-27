2020-04-27T07:50:45+03:00
Происшествия

«Кричали и пытались выбраться»: В Омске спасли детей, сидевших в машине с погибшим дедушкой

В результате аварии водитель скончался на месте, а двое его внуков оказались заблокированы в покореженном авто
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Страшная смерть водителя «Лады» произошла прямо на глазах у его маленьких пассажиров – 11-летнего мальчика и 8-летней девочки.

62-летний местный житель двигался по объездной дороге в поселке Москаленки. Он вез внуков в соседнюю деревню. В какой-то момент, не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с BMW.

Водитель отечественного авто погиб на месте, находившиеся в салоне дети оказались заблокированы в покореженном авто. Их спасли проезжавшие мимо росгвардейцы.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

– Приблизившись к ВАЗу, сотрудники Росгвардии увидели в салоне мальчика и девочку, которые громко кричали и пытались выбраться из поврежденного автомобиля, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – Тогда сотрудники помогли детям покинуть машину через разбитое лобовое стекло, предварительно освободив его от торчащих осколков. Мужчина, находившийся за рулем, признаков жизни не подавал и был зажат в автомобиле. Было принято решение сопроводить напуганных детей в служебный автомобиль для ожидания машины скорой помощи и спасателей.

Детей увезли на скорой в больницу. Водитель BMW от помощи медиков отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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