В омском Минздраве рассказали о состоянии 91-летнего пациента с COVID-19
Уже 62 пациента с коронавирусом выявили в Омской области. Есть и один летальный случай - скончался 79-летний пенсионер из Большеречье. Но есть и еще несколько пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. О самом возрастном рассказали в региональном минздраве. Сейчас врачи борются за жизнь 91-летнего омича с COVID-19. Ранее в ведомстве опровергли информацию о втором смертельном случае.
- Количество случаев COVID-19 возросло до шестидесяти двух. Однако новых летальных исходов у нас нет. Самый пожилой и непростой из наших пациентов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но он жив, и мы делаем все, чтобы ситуация изменилась к лучшему, - сказала министр омского здравоохранения Ирина Солдатова.
ИСТОЧНИК KP.RU