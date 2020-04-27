2020-04-27T07:50:07+03:00
Общество

В омском Минздраве рассказали о состоянии 91-летнего пациента с COVID-19

За его жизнь борются врачи
Станислав МУХИН
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В Омской области уже есть первая жертва.В Омской области уже есть первая жертва.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Уже 62 пациента с коронавирусом выявили в Омской области. Есть и один летальный случай - скончался 79-летний пенсионер из Большеречье. Но есть и еще несколько пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. О самом возрастном рассказали в региональном минздраве. Сейчас врачи борются за жизнь 91-летнего омича с COVID-19. Ранее в ведомстве опровергли информацию о втором смертельном случае.

- Количество случаев COVID-19 возросло до шестидесяти двух. Однако новых летальных исходов у нас нет. Самый пожилой и непростой из наших пациентов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но он жив, и мы делаем все, чтобы ситуация изменилась к лучшему, - сказала министр омского здравоохранения Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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