Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом в Омске

26 Апр 2020 2020-04-26T14:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации областного минздрава, в Омске снова выросло число зараженных коронавирусом. На сегодня оно уже преодолело отметку в шесть десятков. Общее количество выявленных случаев достигло 62.

В воскресенье, 26 апреля, положительные тесты на COVID-19 оказались у четверых жителей региона. При этом зараза начала распространяться за пределами города.

По информации областного Управления Роспотребнадзора, коронавирус выявлен у двоих жителей Москаленского района. Сын вернулся из Москвы, где работал, и заразил отца.

Кроме того, заболели еще двое омичей. Эпидрасследование в отношении них пока продолжается. Возраст заболевших – от 29 до 62 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU