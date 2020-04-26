Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом в Омске
По информации областного минздрава, в Омске снова выросло число зараженных коронавирусом. На сегодня оно уже преодолело отметку в шесть десятков. Общее количество выявленных случаев достигло 62.
В воскресенье, 26 апреля, положительные тесты на COVID-19 оказались у четверых жителей региона. При этом зараза начала распространяться за пределами города.
По информации областного Управления Роспотребнадзора, коронавирус выявлен у двоих жителей Москаленского района. Сын вернулся из Москвы, где работал, и заразил отца.
Кроме того, заболели еще двое омичей. Эпидрасследование в отношении них пока продолжается. Возраст заболевших – от 29 до 62 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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