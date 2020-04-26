2020-04-26T14:11:28+03:00
Общество

В омском дептранспорта рассказали, почему заставляют водителей работать в масках

В ведомстве сообщили, что лишь выполняют рекомендацию Роспотребнадзора
Анна МИКУЛА
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Напомним, сегодня, 26 апреля, в соцсетях появился ролик с водителем троллейбуса. На видео, снятом из кабины, сотрудница пожаловалась на руководство, заставляющее ее носить маску и перчатки во время рейса. По словам автора поста, работать в таких условиях практически невыносимо. Кроме того, она рассказала, что отделена от пассажиров плотно закрывающейся дверью и вообще не понимает, зачем ей нужна дополнительная защита.

– Муниципальные транспортные предприятия руководствуются предписаниями Роспотребнадзора при проведении противоэпидемических мероприятий, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе омского дептранспорта. – В постановлении от 22 апреля сказано, что водители и кондукторы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и использовать их при перевозке пассажиров. Возможно, это не всегда комфортно, но безопасность самих кондукторов и водителей, а также пассажиров – приоритетнее удобства. Мы все находимся в новых условиях, и просим отнестись к принимаемым мерам профилактики с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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