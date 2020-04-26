2020-04-26T13:49:03+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Омске выросло до 62

Тем не менее за минувшие сутки в регионе не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19
Анна МИКУЛА
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Продолжает расти число заболевших коронавирусом в Омске. На данный момент диагноз подтвержден уже у 62 пациентов, сообщает пресс-служба областного минздрава.

И почти с уверенностью можно утверждать, что цифра эта будет только увеличиваться – пик заболеваемости в нашем регионе еще впереди. По предварительным оценкам, он начнется ближе к середине мая.

Тем не менее в Омске больше не зафиксировано ни одного летального случая. Самый возрастной и «тяжелый» пациент – 91-летний мужчина – продолжает бороться за жизнь. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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