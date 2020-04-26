Число заболевших коронавирусом в Омске выросло до 62

26 Апр 2020 2020-04-26T13:49:03+03:00

Тем не менее за минувшие сутки в регионе не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19

Изменить размер текста: A A

Продолжает расти число заболевших коронавирусом в Омске. На данный момент диагноз подтвержден уже у 62 пациентов, сообщает пресс-служба областного минздрава.

И почти с уверенностью можно утверждать, что цифра эта будет только увеличиваться – пик заболеваемости в нашем регионе еще впереди. По предварительным оценкам, он начнется ближе к середине мая.

Тем не менее в Омске больше не зафиксировано ни одного летального случая. Самый возрастной и «тяжелый» пациент – 91-летний мужчина – продолжает бороться за жизнь. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU