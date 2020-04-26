2020-04-26T13:33:30+03:00
Общество

В минздраве опровергли информацию о втором случае смерти от коронавируса в Омске

91-летний пациент жив, хоть и находится в крайне тяжелом состоянии
Анна МИКУЛА
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За жизнь пожилого пациента продолжают бороться, медикиЗа жизнь пожилого пациента продолжают бороться, медикиФото: архив "КП"
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Сегодня, 26 апреля, в СМИ появилась информация о втором летальном исходе от коронавируса в регионе. Чуть позже в областном минздраве сообщили, что это не соответствует действительности. 91-летний пациент жив, но он по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

– Количество случаев COVID-19 возросло до шестидесяти двух, – отметила областной министр здравоохранения Ирина Солдатова. – Однако новых летальных исходов у нас нет. Самый пожилой и непростой из наших пациентов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но он жив, и мы делаем все, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Напомним, на днях стало известно о первом умершем от коронавируса в Омской области. Им стал 79-летний житель Большеречья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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