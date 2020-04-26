Из-за зараженных COVID-19 три подъезда омской многоэтажки взяли на круглосуточный контроль

26 Апр 2020 2020-04-26T10:02:51+03:00

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Все началось с того, что из Москвы навестить отца, проживаюшего на Левобережье в Омске, приехал сын. Гость заразил коронавирусом родственника. А тот спустя время – соседа-пенсионера с верхнего этажа. Потом инфекцию нашли еще у одного жильца злополучной многоэтажки на проспекте Комарова.

Теперь людям запрещено выходить на улицу даже за хлебом. Чтобы проконтролировать, как они соблюдают карантин, к дому приставили круглосуточно охрану.

– Всю неделю каждое утро нам звонили из нашей поликлиники № 17 и спрашивали про самочувствие, – цитирует «Омск-информ» одну из жительница дома. – В пятницу я спросила у звонившей медсестры по поводу результатов тестов: мне ответили, что других случаев заражения коронавирусом в нашем подъезде нет. Но на 10-й день будут брать еще одни пробы. В пятницу в домофон позвонили сотрудники полиции, спросили все ли дома, и сказали, что теперь будут охранять нас. Все посетители должны будут оставлять пакеты у подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU