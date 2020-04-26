2020-04-26T09:43:19+03:00
Общество

«Нас убьет тепловой удар, а не коронавирус»: Водители омских троллейбусов жалуются на приказ работать в масках

По их словам, находиться в таких условиях по 11 часов просто невыносимо [видео]
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видеоФото: vk.com
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Из-за угрозы распространения коронавируса всех водителей общественного транспорта в Омске обязали носить на работе защитные маски и резиновые перчатки. При этом, как уже многим известно, COVID-19 может проникнуть в организм и через слизистые оболочки глаз. Так что без специальных очков такая защита не то, чтобы очень эффективна.

Тем временем вред от нее, по мнению тех, о ком «позаботились», может быть куда больше пользы. Водитель омского троллейбуса записала видео из своей кабины и нагладно показала, что с приказом носить средства защиты не так. Она продемонстрировала, как от салона ее изолирует плотно закрывающаяся стеклянная дверь – с другими людьми водитель даже не контактирует.

– У нас троллейбусы без кондиционеров, – эмоционально рассказывает девушка на записи, вложенной в паблике «Омск Live», – Когда на улице +25, в кабине +30. Я вот предлагаю посадить со мной рядом того министра, который издал этот приказ, – чтобы он провел 11 часов в маске. Даже не крутил тяжелый руль – просто посидел рядом! Мы, вероятнее всего, умрем от теплового удара, а не от коронавируса!

Обращение водителя троллейбуса.Видео: Омск Live

ИСТОЧНИК KP.RU

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