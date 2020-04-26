«Ее легкие уже никогда не будут прежними»: В минздраве рассказали об омичке с коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T06:23:56+03:00

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Накануне число случаев заражения коронавирусом в Омской области достигло 58 человек. Кроме того, зафиксирован один летальный исход.

Другой пожилой пациент находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Еще у нескольких – состояние средней тяжести. Но коварство этой инфекции заключается в ее непредсказуемости. В любой момент больному может резко стать хуже.

– Бессимптомное течение CОVID-19 характерно для детей и лиц молодого возраста без симптомов. Хотя у нас есть пациентка 37 лет с двусторонней пневмонией средней степени тяжести, и ткань ее легких после коронавируса уже никогда не будет такой, как до болезни, – объяснила обеспокоенность врачей глава областного минздрава Ирина Солдатова. – Есть данные, что COVID-19 может стать причиной сердечного приступа, поражения печени и почек. Сам факт длительного пребывания в обездвиженном состоянии в условиях реанимации не способствует укреплению физической силы человека.

Солдатова попросила омичей оставаться дома, пока ситуация с пандемией не стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU