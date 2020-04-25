2020-04-25T12:59:20+03:00
Общество

В Омске подтвердились еще 4 новых случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 приближается к 60
Анна МИКУЛА
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В Омске выявили новые случаи заражения коронавирусом.В Омске выявили новые случаи заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора обнародовали свежие данные по числу заболевших коронавирусом в Омской области. По данным на субботу, 25 апреля, в регионе выявлено четыре новых случая.

Заболевшим от 30 до 50 лет. Трое мужчин прилетели домой из Москвы, где, вероятно, и подхватили инфекцию. Еще одна пациентка с положительным тестом на COVID-19 заразилась при контакте с больным родственником.

Таким образом в общей сложности диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 58 омичам. Только один из них – житель района Омской области. Он же – единственный в регионе, кто умер от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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