В Омске подтвердились еще 4 новых случая заражения коронавирусом
В пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора обнародовали свежие данные по числу заболевших коронавирусом в Омской области. По данным на субботу, 25 апреля, в регионе выявлено четыре новых случая.
Заболевшим от 30 до 50 лет. Трое мужчин прилетели домой из Москвы, где, вероятно, и подхватили инфекцию. Еще одна пациентка с положительным тестом на COVID-19 заразилась при контакте с больным родственником.
Таким образом в общей сложности диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 58 омичам. Только один из них – житель района Омской области. Он же – единственный в регионе, кто умер от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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