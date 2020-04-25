Стало известно, когда в Омск вернется летнее тепло
После похолодания, ветра и дождя в Омск вернется практически летняя жара. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, этого стоит ждать уже в ближайшие дни.
В воскресенье, 26 апреля, ночью будет -3...+2, днем – +18...+23. Ветер южный, юго-западный – 7-12 м/с, порывами до 15-18 м/с. Преимущественно без осадков.
В понедельник, 27 апреля, ночью обещают +2...+7, днем – +19...+24. Ветер южный, юго-восточный – 4-9 м/с, порывами до 14 м/с. Небольшой дождь.
Во вторник, 28 апреля, ночью прогнозируют +8...+13, днем – +20...+25. Ветер юго-восточный, восточный – 9-14 м/с. Небольшой дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU