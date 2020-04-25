2020-04-25T10:44:28+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омск вернется летнее тепло

После ветреной и дождливой погоды обещают +25 градусов
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске потеплеет до +25 градусов.В Омске потеплеет до +25 градусов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

После похолодания, ветра и дождя в Омск вернется практически летняя жара. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, этого стоит ждать уже в ближайшие дни.

В воскресенье, 26 апреля, ночью будет -3...+2, днем – +18...+23. Ветер южный, юго-западный – 7-12 м/с, порывами до 15-18 м/с. Преимущественно без осадков.

В понедельник, 27 апреля, ночью обещают +2...+7, днем – +19...+24. Ветер южный, юго-восточный – 4-9 м/с, порывами до 14 м/с. Небольшой дождь.

Во вторник, 28 апреля, ночью прогнозируют +8...+13, днем – +20...+25. Ветер юго-восточный, восточный – 9-14 м/с. Небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24