Стало известно, когда в Омск вернется летнее тепло

25 Апр 2020 2020-04-25T10:44:28+03:00

В Омске потеплеет до +25 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После ветреной и дождливой погоды обещают +25 градусов

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После похолодания, ветра и дождя в Омск вернется практически летняя жара. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, этого стоит ждать уже в ближайшие дни.

В воскресенье, 26 апреля, ночью будет -3...+2, днем – +18...+23. Ветер южный, юго-западный – 7-12 м/с, порывами до 15-18 м/с. Преимущественно без осадков.

В понедельник, 27 апреля, ночью обещают +2...+7, днем – +19...+24. Ветер южный, юго-восточный – 4-9 м/с, порывами до 14 м/с. Небольшой дождь.

Во вторник, 28 апреля, ночью прогнозируют +8...+13, днем – +20...+25. Ветер юго-восточный, восточный – 9-14 м/с. Небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU