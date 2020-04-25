2020-04-25T07:40:38+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Омской области: водитель погиб на месте, двоих детей увезли в больницу

Лобовое столкновение произошло на трассе в Москаленском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась на трассе в Москаленский районе. 63-летний водитель на «Ладе» ехал с двумя детьми по местной объездной дороге. Он, видимо, пытался обогнать двигавшееся впереди авто, выехал на встречную полосу и уже не успел свернуть, когда увидел там BMW.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

По информации областного УМВД, мужчина, сидевший за рулем отечественного авто, погиб на месте. Двоих его маленьких пассажиров – 12-летнего мальчика и 8-летнюю девочку – с травмами увезли в больницу.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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