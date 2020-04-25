Омичам разрешили выезжать на дачи – но только семьей и на авто

25 Апр 2020 2020-04-25T07:22:09+03:00

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Накануне в Омске прошло очередное заседание областного оперативного штаба по коронавирусу. На нем предсказуемо продлили режим полной готовности, действующий в регионе с 28 марта. Во время пятой недели карантина усилится контроль за нарушителями, которые без уважительной причины будут гулять по улицам.

Но запланированы и некоторые послабления:

– Члены одной семьи могут передвигаться на дачу на личном транспорте или такси при наличии паспортов и любой формы документа, подтверждающего, что у них есть в садоводстве свой участок, – сообщает пресс-служба областного правительства. – Это может быть, например, удостоверение о членстве в СНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU