В Омске ожидается ураган со снегом

24 Апр 2020 2020-04-24T15:14:39+03:00

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Штормовое предупреждение в Омске объявили ещё накануне. Но обещанный ураган вчера так и не состоялся. Выяснилось, что он не отменился, а просто задержался в пути. Апокалипсис перенесли на сегодня, 24 апреля. Судя по прогнозу синоптиков, разгул стихии начнется через несколько часов.

– В ночь с 24 на 25 апреля в городе прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В юго-восточной части региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, завтра днем местами будут резкие порывы ветра скоростью до 15-20 метров в секунду, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Усиление ветра может спровоцировать возникновение ЧС локального характера. Не исключен обрыв линий связи и электропередач, а также обрушение кровель зданий и сооружений.

В случае ЧП слудует незамедлительно звонить в аварийные и экстренные службы по телефонам: 101, 25-83-26, 44-91-00. 78-78-78.

ИСТОЧНИК KP.RU