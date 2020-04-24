На Родительский день в Омске отменили автобусы на кладбища

24 Апр 2020 2020-04-24T15:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омской области продолжается режим полной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Жителям региона запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. В том числе нельзя ездить на кладбища – за исключением похорон.

У омичей не получится посетить могилы своих близких даже на Родительский день. У входов на погосты будут стоять патрули, за нарушение запрета полагается штраф.

Кроме того, в омской мэрии приняли решение об отмене традиционных автобусов, которые на Радоницу доставляют посетителей на кладбища и обратно.

– Специальные маршруты на городские кладбища в родительский день организовываются ежегодно, – уточнил заместитель директора департамента транспорта администрации Омска Игорь Кожухов. – Но в этом году из-за пандемии коронавируса городские кладбища закрыты для посещений, поэтому традиционных рейсов на Радоницу не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU