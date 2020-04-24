2020-04-24T11:50:10+03:00
Общество

Еще одна омичка привезла коронавирус из Москвы

Число заболевших увеличилось до 54 человек
Станислав МУХИН
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Всего заболело 54 человека.Всего заболело 54 человека.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Очередной случай коронавируса зафиксировали в Омской области. Болезнь уже давно шагнула в сельские районы. Диагноз подтвердился у 58-летней женщины, которая недавно была в Москве. У нее ненадолго поднималась температура, а сейчас вообще нет признаков ОРВИ. Болезнь она переносит у себя дома на карантине.

- При любом изменении состояния пациентов, проживающих за пределами города, они доставляются в Омск и поступают на лечение стационары. У нас все взяты на карандаш. Важно соблюдать карантин и самоизоляцию. Я не устану повторять: друзья, пожалейте свои бабушек и дедушек, останьтесь дома, - говорит министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. - Впереди выходные, снова все потянутся на дачи, на рынки, в магазины, еще куда-то. Это совершенно неправильно, это не позиция, а губительная беспечность, которая может стоить жизни родному вашему человеку. Вы готовы жить с грузом вины всю оставшуюся жизнь?

ИСТОЧНИК KP.RU

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